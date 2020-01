San Brunello, Reggio Calabria: difficoltà a causa di un black-out alle torri del Viale della Libertà

“Da qualche giorno, ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l’assenza di energia elettrica in varie parti del Viale della Libertà – ha affermato il Consigliere Comunale Nino Mileto. Dopo accurati controlli, è stato rilevato il furto di circa 300 metri di cavo che alimentavano le tre torri del ponte Annunziata. La difficoltà oggettiva ha colpito gli abitanti della zona che sono rimasti senza energia elettrica a causa di un danno provocato da ignoti malfattori che, hanno causato difficoltà sia ai cittadini che agli esercenti delle zone limitrofe. Desidero informare gli abitanti – ha sottolineato il Consigliere Mileto – che Il furto è stato già oggetto di segnalazione presso le autorità competenti in attesa di una celere risoluzione sulla linea elettrica. Sono davvero dispiaciuto per la mancanza di coscienza di una piccolissima parte dei nostri cittadini che, con frode, hanno recato un’interruzione di pubblico servizio non indifferente.”