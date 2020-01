Smog. Coldiretti: 7 italiani su 10 favorevoli a stop auto

(DIRE) Roma, 14 Gen. – Piu’ di sette italiani su dieci (72%) sono disposti a rinunciare o a ridurre drasticamente l’utilizzo dell’auto per tutelare l’ambiente, diminuire il livello di inquinamento nelle citta’ e migliorare la qualita’ della vita. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione dell’allargarsi dell’emergenza smog con lo stop diffuso in molti capoluoghi da Roma, dove scatta il blocco alla circolazione per tutti i veicoli diesel a Torino fino all’Emilia Romagna. “La disponibilita’ della maggioranza dei cittadini verso una misura che crea comunque dei disagi a chi deve recarsi al lavoro e’ l’indice- rileva Coldiretti- di una nuova sensibilita’ verso le tematiche della sostenibilita’ e della lotta ai cambiamenti climatici. A favorire lo smog nelle citta’- sottolinea la Coldiretti- e’, infatti, un inverno senza pioggia, con l’ultimo mese di dicembre che e’ risultato il secondo piu’ caldo dal 1800 e una temperatura superiore addirittura di 1,9 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010, combinato al traffico e alla ridotta disponibilita’ di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi”. “Non si puo’ pero’ continuare a rincorrere le emergenze, ma- continua la Coldiretti- bisogna intervenire in modo strutturale ripensando lo sviluppo delle citta’ e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato sperimentando anche nuove soluzione innovative come i giardini e gli orti verticali. Una pianta adulta- precisa la Coldiretti- e’ capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. In Italia pero’ ogni abitante dispone in media nei capoluoghi di provincia di appena 31 metri quadrati di verde urbano, e la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 6,3 di Genova ai 15,9 a Roma, dai 17,9 di Milano ai 22 di Torino fino ai 29 metri quadrati a Bologna. In questo contesto e’ positiva la conferma il manovra per il 2019 del bonus verde fortemente sostenuta dalla Coldiretti che prevede attualmente una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unita’ immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili”. (Red/ Dire)