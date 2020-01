Gregoretti. Salvini: Gente senza dignità, oggi decidano

(DIRE) Bologna, 15 Gen. – “Gente senza onore e senza dignita’. Mi aspetto che decidano, pro o contro, colpevole o innocente, assolto o condannato ma decidano”. A dirlo e’ il leader della Lega Matteo Salvini, questa mattina a Casalecchio per iniziare il suo tour elettorale di oggi nel bolognese. Proprio oggi e’ attesa la pronuncia in Senato sulla richiesta di processo per Salvini sul caso Gregoretti. Poi, in un comizio poco dopo a Borgo Panigale, il leader leghista aggiunge: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto, rifaro’ esattamente cosi’. E se qualcuno vuole i clandestini, se li prenda a casa sua e li mantenga a proprie spese”. (San/ Dire)