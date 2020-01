Roma. Anziano investito a Casetta Mattei, deceduto in ospedale

(DIRE) Roma, 15 Gen. – Un uomo di 89 anni e’ morto dopo essere stato investito da un’auto, una Fiat Panda, guidata da un uomo di 78 anni. L’incidente si e’ verificato nella serata di ieri in via di Casetta Mattei, a Roma. I due sono stati trasportati all’ospedale San Camillo. Il conducente dell’auto, forse colpito da un malore, e’ entrato in codice giallo e l’investito in codice rosso ma e’ deceduto nelle ore successive. Sul posto, gli uomini del gruppo Marconi della Polizia locale. In fase di approfondimento l’esatta dinamica dei fatti, anche per stabilire se il pedone fosse o meno sull’ attraversamento pedonale, situato nelle vicinanze del sinistro. (Ago/ Dire)