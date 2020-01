La Provincia di Avellino ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 17 unità di personale per la copertura – a tempo indeterminato – di diversi profili. I posti disponibili sono così suddivisi:

3 posti di “Istruttore direttivo amministrativo-contabile” – categoria giuridica D;

6 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria giuridica D;

1 posto di “Addetto alla comunicazione istituzionale e alle relazioni con il pubblico” – categoria giuridica C;

3 posti di “Istruttore Tecnico-Amministrativo” – categoria giuridica C.

4 posti di “Istruttore Tecnico” part-time – categoria giuridica C

Occorre essere in possesso di un titolo di studio specifico che varia a seconda del profilo professionale. La selezione prevede l’espletamento delle seguenti prove, ciascuna con argomenti specifici per ogni posizione:

1 eventuale prova preselettiva;

2 prove scritte;

1 prova orale.

La domanda di partecipazione va inoltrata entro il 30 Gennaio 2020.

Per il bando integrale.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Avellino-concorso-pubblico-alla-Provincia.aspx