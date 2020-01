Etiopia. Progettato il nuovo aeroporto: più grande di Dubai

Annuncio di Ethiopian: ‘Accoglierà 100 mln di passeggeri l’anno’

(DIRE) Roma, 16 Gen. – Piu’ grande di quelli di Dubai e Parigi, in grado di accogliere cento milioni di passeggeri l’anno e di essere snodo chiave per l’Africa e il mondo: questi i numeri e le ambizioni di un nuovo aeroporto che, stando all’annuncio di Ethiopian Airlines, sorgera’ alle porte di Addis Abeba.

Del progetto ha riferito l’amministratore delegato della compagnia, Tewolde Gebremariam, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Ena. Secondo il dirigente, lo scalo costera’ all’incirca cinque miliardi di dollari e sorgera’ presso Bishoftu, a sud-est della capitale dell’Etiopia. Interessata un’area di 35 chilometri quadrati, piu’ estesa di quella dell’aeroporto di Dubai e del Charles de Gaulle di Parigi.

Previsti centri commerciali e hotel, in particolare nell’area di Absera, gia’ data in concessione dal governo regionale dell’Oromia.

Con il nuovo scalo dovrebbe essere possibile decongestionare il Bole International Airport, che ha una capacita’ di soli 19 milioni di passeggeri l’anno. La realizzazione del nuovo progetto, secondo Gebremariam, dovrebbe cominciare nell’arco di sei mesi. (Vig/Dire)