Governo. Domani CDM alle 9, l’ordine del giorno

(DIRE) Roma, 16 Gen. – Il Consiglio dei Ministri e’ convocato in data 17 gennaio 2020, alle ore 9.00, a Palazzo Chigi. DISEGNO DI LEGGE: Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (ambush marketing) (GIUSTIZIA). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Approvazione dello statuto della “Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile”, di cui all’articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (PRESIDENZA – SVILUPPO ECONOMICO). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali – ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA – SVILUPPO ECONOMICO); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia – ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA-INTERNO); PROVVEDIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE A NORMA DELL’ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 2018 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019; PROVVEDIMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Proposta di scioglimento di un consiglio comunale; LEGGI REGIONALI Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali. (Rai/ Dire)