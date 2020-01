Messina: cerimonia di cambio al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”

Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio è subentrato al Generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto

Presso la Caserma “Bonsignore” di Messina, si è svolta in data odierna, 16 gennaio 2020, la cerimonia di cambio al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”: il Generale di Corpo d’Armata Carmelo BURGIO è subentrato al Generale di Corpo d’Armata Luigi ROBUSTO collocato a riposo. All’evento, presenziato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni NISTRI, hanno partecipato Autorità militari, civili e religiose. Per gli onori militari, schierate la Bandiera di guerra e la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, oltre ad un Reggimento di formazione: due battaglioni composti da militari dell’Arma territoriale, Carabinieri dei Reparti speciali operanti in Sicilia e Calabria e la Scuola Allievi di Reggio Calabria. La promozione a Generale di Corpo d’Armata del Generale di Divisione Carmelo BURGIO è avvenuta di recente: ● D.P.R. 10/01/2020 (Atti non normativi: Atti deliberati dal Consiglio dei Ministri) – Promozione, a scelta, al grado di generale di corpo d’armata, con anzianità di grado e decorrenza amministrativa 1° gennaio 2020, dei generali di divisione del r.n. dell’Arma dei Carabinieri Teo LUZI, Claudio VINCELLI e Carmelo BURGIO. Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo BURGIO, nato ad Anzio (Roma) l’8 giugno 1957, da giovanissimo entra al 3° anno di Liceo nella prestigiosa Scuola militare della “Nunziatella” di Napoli (1972/76), dove comincia la sua preparazione alla vita ed alle armi. Terminati gli studi liceali alla “Nunziatella”, Carmelo BURGIO, vincitore di pubblico concorso, viene ammesso all’Accademia Militare di Modena (formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri), per poi proseguire gli studi a Roma presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Nel corso della sua brillante carriera il Gen. BURGIO ha ricoperto importanti incarichi di comando ed ha partecipato a numerose missioni all’estero ed ultimamente ha ricoperto il ruolo di Ispettore per gli istituti di specializzazione dell’Arma dei carabinieri e di Comandante delle Scuole dell’Arma. Il Gen. BURGIO è in possesso dei seguenti Titoli di studio e professionali, – Laurea Magistrale in Scienze Politiche. – Laurea Magistrale in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, – Master di II Livello in Scienze Strategiche, – Corso Superiore di Stato Maggiore ed egli, altresì, è insignito di numerose onorificenze e benemerenze.

D.C.