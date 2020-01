Reggio Calabria, Le Muse: il 17 Gennaio “Tribuna Politica” con alcuni candidati al Consiglio Regionale della Calabria

In prossimità del voto di domenica 26 gennaio 2020, il presidente Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Rc, prof. Giuseppe Livoti, aveva fatto un appello ai vari candidati per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria. Un invito aperto a tutte le aree politiche a partecipare ad un pubblico incontro venerdi 17 gennaio alle ore 17,30, presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19. L’appello in questi giorni ha visto l’adesione di alcuni candidati che hanno inviato la loro adesione all’email lemusereggio@tiscali.it o hanno contattato il numero di cellulare 338/5969181. Invitati a partecipare gli aspiranti candidati della coalizione di centro-destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà); della coalizione di centro-sinistra (Partito Democratico, Io Resto in Calabria, Democratici e Progressisti); del Movimento 5 Stelle e Calabria Civica; delle liste civiche (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita) della circoscrizione elettorale di Reggio Calabria. Venerdì alle ore 17,30 il presidente Livoti comunicherà i tempi degli interventi che con l’aiuto di un timer scandiranno la tribuna politica. Successivamente anche il pubblico, in sala, potrà partecipare al dibattito sottoponendo domande ai vari rappresentanti. Ancora una volta il ruolo delle associazioni culturali – dice Livoti – è fondamentale poiché sono frequentate da estrazioni culturali, politiche e formative diverse. Ma ciò non toglie che è compito dei sodalizi associativi informare con quel senso di approfondimento che dovrebbe portare la gente a sapere ed a conoscere chi ci rappresenterà a livello regionale, soprattutto in un tempo quale è il nostro che vive di disaffezione alla politica. Ancora aperta l’eventuale partecipazione dei candidati fino alle ore 14 di venerdì che potranno tramite la nostra email lemusereggio@tiscali.it o contattando il numero (338/5969181) farci sapere il loro interesse a partecipare a questo pubblico incontro. L’ordine di intervento sarà fatto tramite un pubblico sorteggio.