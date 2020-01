Roma. Sequestrati oltre 4 mln di prodotti contraffatti e pericolosi. Denunciati 3 cittadini cinesi

Comando Provinciale Roma

Erano pronti per essere commercializzati oltre 4 milioni di prodotti recanti marchi contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza, sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Nel corso di tre ispezioni in capannoni ubicati nei quartieri Esquilino, Prenestino e Tiburtino, nella disponibilità di società riconducibili a cittadini cinesi, le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto numerosi articoli di bigiotteria riportanti la falsa marcatura “nichel free”, particolarmente dannosi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Sono state inoltre rinvenute stampe e accessori per auto recanti loghi e form factor delle più note case automobilistiche, tra i quali “Porsche”, “Audi”, “Mercedes” e “Honda”. L’operazione – che si è conclusa con la denuncia di 3 soggetti per i reati di ricettazione, importazione di beni recanti marchi contraffatti e immissione sul mercato di prodotti non conformi – si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza volto alla salvaguardia dell’economia legale e degli imprenditori onesti, tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini.

fonte — http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/gennaio/sequestrati-oltre-4-milioni-di-prodotti-contraffatti-e-pericolosi-denunciati-3-cittadini-cinesi