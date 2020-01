Autostrade. Gelmini: Stato controlli ma no a nazionalizzazione

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “A Forza Italia interessa solo che si limitino i danni per il nostro Paese. Si profilano scelte importanti per l’Italia e per le generazioni future”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista alla Stampa. “Prendiamo le concessioni autostradali: bene rinegoziare, bene che lo Stato faccia il suo lavoro di controllore sui privati, ma no ai carrozzoni pubblici e no a una nazionalizzazione. Stesso discorso per l’acciaio e i 158 tavoli di crisi. Chi se ne occupa? La risposta di questo governo e’ l’assistenzialismo, non la crescita”, conclude. (Anb/ Dire)