Cinema. A Marzo set di Tom Cruise a Roma, 40 giorni nel centro storico

(DIRE) Roma, 17 Gen. – Tom Cruise torna a girare un nuovo film a Roma. Intorno a meta’ marzo il divo americano e il suo set invaderanno le strade della Capitale per le riprese di ‘Lybra’, titolo provvisorio della sua ultima impresa cinematografica. Il centro di Roma sara’ interessato da diversi set: a piazza Navona, piazza Venezia, nei vicoli di Monti e forse anche a piazza di Spagna. In totale le riprese dovrebbero durare circa 40 giorni e la produzione americana potrebbe pagare circa 200.000 euro al giorno per l’occupazione del suolo. Previsti effetti speciali e diverse scene di inseguimenti nelle piazze del centro. La Capitale torna dunque un set di una grande produzione a stelle e strisce dopo gli ultimi set degli anni scorsi come quelli per ‘Zoolander 2’, ‘Angeli e Demoni’, ‘To Rome with love’ di Woody Allen, ‘007 Spectre’ e altri ancora. Senza scordare altri film girati qualche anno prima come ‘Il Talento di mister Ripley’, ‘Ocean Twelve’ ‘Mangia, prega, ama’ o ‘Gangs of New York’ che segno’ la rinascita di Cinecitta’ dopo anni di declino. Per Tom Cruise, invece, si tratta del terzo ritorno di una certa importanza a Roma. Nel 2005 per il set di ‘Mission impossible 3’, anch’esso girato parzialmente nella Capitale, e nel 2006 per il suo matrimonio con l’attrice Katie Holmes a Bracciano, un super evento anticipato da feste a Roma con invitati del calibro di David Beckham e John Travolta. (Zap/ Dire)