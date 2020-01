‘Ndrangheta. Salvini: Gratteri simbolo della lotta ai criminali

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “Chi sceglie la Lega, in Calabria come in Emilia Romagna, sceglie la guerra contro la mafia e la ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Totale sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria”. Cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato il procuratore Nicola Gratteri. Un incontro che l’ex ministro dell’Interno ha definito “cordiale, costruttivo e positivo”. Salvini ha anche espresso “totale sostegno al procuratore, simbolo della lotta alla ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario” (Anb/ Dire)