Oggi la Giornata mondiale della pizza, il mercato sforna 8 mln di pizze al giorno

La pizza, uno dei prodotti made in italy per eccellenza, oggi 17 Gennaio, celebra la sua giornata mondiale. Secondo i dati del Centro studi Cna elaborati in collaborazione con la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, come riporta Ansa, il mercato in questione, ha raggiunto un fatturato annuale di 15 miliardi. Vengono prodotte infatti, circa 8 milioni di pizze al giorno in Italia, l’equivalente di 3 miliardi l’anno. E’ un mercato che impiega parecchia forza lavoro, le imprese del settore sono circa 130.000, e gli addetti ai lavori raggiungono quota 200 mila nei fine settimana e questi dati, sono in crescita. Ma torniamo al prodotto, oltre ad essere uno dei cibi preferiti dagli italiani, non dimentichiamo, che la pizza è patrimonio dell’Unesco, con “L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano”, infatti a detenere il primato tra le regioni con il maggior numero di attività nel settore, è sicuramente la Campania, seguono poi la Sicilia, il Lazio, la Lombardia e la Puglia. I consumatori, tendono sempre a preferire la pizza tradizionale, la margherita, ma segue la pizza gourmet, una pizza di qualità, pensata per stupire i palati più esigenti e realizzata con ingredienti unici e tipici della zona d’Italia, dove ti trovi a gustare questa prelibatezza.

S.P.