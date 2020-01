Terremoto di forte intensità ella notte a 6 chilometri circa da Albi cittadina situata nella Sila Piccola, avvertito nettamente nella provincia di Catanzaro ed in buona parte della Calabria del Nord. In base ai dati forniti dall’INGV il sisma è stato registrato a otto chilometri di profondità. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Molteplici le persone in allarme che doo la scossa hanno telefonato ai Vigili del Fuoco in cerca di notizie sul terremoto.

FMP