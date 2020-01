Enofrigo e Desall lanciano un contest per progettare un nuovo sistema d’arredo funzionale per il food service dedicato all’esposizione e distribuzione di alimenti all’interno del settore HORECA (Hotel – Restaurant – Café/Catering). Il mobile dovrà avere uno stile versatile, capace di adattarsi a diversi contesti d’uso in cui viene inserito, moderno, dal design minimal, curato nei dettagli e nell’estetica. In particolare, dovrà consentire: una buona visibilità dei prodotti alimentari esposti; una pratica fruizione da parte della clientela o del personale preposto; un approccio modulare; la facilità di spostamento; l’integrazione di elementi/accessori innovativi di supporto alle funzioni base del prodotto (es. vano dove riporre piatti vuoti, ecc.). La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni. Il vincitore riceverà un premio pari a 5mila euro. Consegna entro il 20 Marzo 2020. Per maggiori dettagli, consulta il bando.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Al-via-il-contest-Food-Service-Design.aspx