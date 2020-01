L. elettorale. Meloni: Proporzionale per restare al potere, farò barricate

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Il proporzionale e’ un modo per consentire a forze politiche agonizzanti di tenersi abbarbicate al potere, e’ il sistema perfetto per l’ingovernabilita’”. Cosi’ la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di SkyTg24, chiede un sistema di voto che abbia “un premio di maggioranza. Faro’ le barricate contro il Germanicum ed e’ surreale che il PD che ha voluto il Rosatellum oggi ci dica che fa schifo, possono almeno chiedere scusa per averlo votato? Io non l’ho votato”, taglia corto. (Tar/ Dire)