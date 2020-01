L’Orèal-Unesco: borse di studio da 20mila euro per giovani ricercatrici

C’è tempo fino al 31 Gennaio 2020 per concorrere all’assegnazione del Premio L’Oréal-Unesco per giovani donne ricercatrici, che consiste (per l’Italia), in sei borse di studio da 20mila euro ciascuna. Il concorso “L’Oréal Italia per le donne e la scienza” è giunto alla sua 18esima edizione e l’iniziativa è promossa in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. I campi d’interesse per i progetti presentati delle ricercatrici candidate devono essere:

Scienze della vita;

Ingegneria;

Matematica;

Informatica

Scienze della materia.

Il materiale presentato sarà poi valutato da una commissione composta da professori universitari ed esperti scientifici italiani. La premiazione avverrà a giugno 2020. Domande online cliccando qui, entro i tempi suddetti.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/L-Oreal-Unesco-borse-di-studio-da-20mila-euro-per-giovani-ricercatrici.aspx