Nasce il Premio Muse Personalità Calabresi: il 19 Gennaio la consegna al maestro Enza Cuzzola

Anche se presenti nel panorama culturale regionale e nazionale ininterrottamente senza sosta o periodi di relax, ancora un momento importantissimo per il “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che, in occasione del Ventennale rinnova i suoi premi istituendo la Sezione Calabria. Ecco che all’interno dell’Anno Sociale “invernale” ed esattamente domenica 19 gennaio alle ore 19,00 presso la storica chiesa di Santa Lucia di via De Nava avverrà la prima premiazione in occasione della festa per “20 Anni di Coro Muse”. Un grazie al parroco Don Mimmo Cartella che introdurrà l’evento e che ha dato a sua disponibilità ad ospitare tale manifestazione. Dopo avere istituito il Premio Muse, riconoscimento che da 20 anni viene assegnato a volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che ha avuto testimonial di eccellenza tra gli altri Marinetta Saglio – fotografa, Valeria Contadino – attrice, Mariella Milani – giornalista, Carmela Aversa – direttrice Museo delle Bambole e del Costume Arbëreshë di Frascineto, Regina Schrecker – stilista, Maurizio Carnevali – pittore e scultore, Principe Fulco Ruffo di Calabria, Aldo Pecora – giornalista, Klaus Davi – massmediologo e giornalista, Rosanna Cancellieri – conduttrice Rai, Michele Gaudiomonte – stilista, Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, dichiarano Giuseppe Livoti – presidente del Premio e la vice presidente Francesca d’Agostino – abbiamo pensato di creare una Sezione alle personalità calabresi che, rimaste nei nostri territori operano con tenacia, passione ed amore e hanno riconoscimenti con il loro lavoro nel panorama nazionale. Per questo, come primo premiato, la scelta è andata al Maestro Enza Cuzzola reggina, donna che vanta per la sua attività, un ricco curriculum: diploma Superiore in Canto Lirico conseguito presso il Conservatorio di Musica di Stato F. Cilea di R. C., specializzazione in Didattica della Musica conseguita presso il Conservatorio di Musica di Stato F. Cilea di R. C., Specializzazione in Vocalità Corale conseguita presso il Conservatorio di Musica di Stato F. Cilea, Diploma di laurea di II livello in Discipline Musicali Indirizzo Tecnologico conseguito presso il Conservatorio di Musica di Stato F. Cilea di Reggio Calabria, Specializzata in Tecniche di canto Moderno (Metodo Estille VoiceCraft), docente di Musica presso l’I.C.S. De Amicis Bolani di Reggio Calabria, Direttore del Coro Voci Bianche “Doremì” dell’I.C.S. De Amicis Bolani, Direttore del Coro dell’Associazione Le Muse, Laboratorio di Arti e Lettere di Reggio Calabria, Direttore del Coro Giovanile Laudamus di Reggio Calabria, ed anche scrittrice “Limpido cielo blu” Poesie Acca Edizioni Roma 2015. La premiazione avverrà alla presenza dell’assessore alla cultura del comune di Reggio Calabria Irene Calabro’ ed in occasione dei “20 Anni di Coro Muse insieme al Coro Giovanile Laudamus” con ospiti di eccellenza quali il Maestro di chitarra Francesco Ammendolia e del duo Dolce Melodia con la clarinettista M° Mattia Campo e la pianista M° Angela Vadalà. Un evento che arricchisce ancora una volta l’offerta culturare e conoscitiva che Le Muse promuovono con successo da ormai ventanni.