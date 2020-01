Milano da lo stop ai fumatori anche in strada. Pare che sia pronta la proposta da far approvare in Consiglio Comunale per cui alle fermate dell’autobus o durante le code per servizi comunali non si fumerà. In più entro il 2030 il divieto sarà esteso a tutti i luoghi aperti della città. E’ solo una parte del complesso regolamento Aria-Clima per migliorare la qualità della vita a Milano.

