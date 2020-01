Sul posto i Vigili del Fuoco

(DIRE) Palermo, 20 Gen. – Crollo di una parte di una palazzina nella notte a Catania. È accaduto nella zona di via Castromarino: sul posto due squadre dei vigili del fuoco con il Nucleo cinofili e l’Urban search and rescue (Ricerca e soccorso in ambiente urbano). L’intera palazzina e’ stata evacuata, al momento non risultano feriti. (Sac/Dire)