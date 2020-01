Grande successo per la 19esima ed. del Festival “Il Pilone d’oro”, Miss Baby Pilone d’oro è la reggina Rubina Leuzzo

Si è conclusa la 19esima edizione del Festival “Il Pilone d’Oro”, tenutosi il 10 gennaio al Teatro del Palacultura Antonello di Messina. Un Festival nazionale organizzato con il patrocinio del comune di Messina, ideato e diretto da Salvatore La Porta e condotto insieme alle affascinanti conduttrici Ilaria Mangano, Natascia Restifo, Alisia La Vena, Laura D’Agostino, e affiancati dalle bellissime Cinzia Colavecchio, Samantha Accetta e Giulia Basile. Durante la kermesse era presente l’assessore agli spettacoli di Palazzo Zanca Pippo Scattareggia come rappresentante dell’amministrazione comunale di Messina. La manifestazione ha coinvolto tutte le regioni d’Italia e la Repubblica di San Marino, selezionando i partecipanti divisi per ogni regione e con due concorrenti per la Sicilia Occidentale e Orientale.

Due giurie erano presenti per l’assegnazione dei vari premi una tecnica e una generale formata da molti membri preparati ed esperti del settore. Le giurie sono state presiedute dal prof. Gianfranco Nicoletti, direttore del conservatorio Corelli di Messina, dalla docente e direttrice dell’Accademia del canto di Bagheria, Maria Nucatola e la dott.ssa Helga Corrao, docente conduttrice e cantante.

La denominazione del Pilone d’oro è attinta dal traliccio di ferro che separa la Sicilia dalla Calabria.

La serata è stata allietata da sfilate di abiti creati dalle più importanti create dalle più importanti e note stiliste: Atelier Viorelia Romeo di Pedara, Pina Grasso di Trecastagni, Atelier EP Demos di Elvira Popolo e Tina Arena Fashion di Messina, e la collezione cerimonia di Rossella Costagiorgiano di Milazzo. Oltre a spettacoli di ogni genere presentati da corpi di ballo, scuole di danza, gruppi folk, si è assistito al primo concorso di bellezza: “Miss Scilla e Cariddi”. Una competizione che ha visto ragazze proveniente da tutta la Sicilia e Calabria. A decretare i vincitori e le miss, una giuria di qualità composta dal direttivo Kiwanis Antonello da Messina e il regista Maurizio Formicola. La delegazione di Messina dell’Unione Nazionale Arma dei Carabinieri impegnato al servizio ordine

L’ambiziosa fascia di Miss Pilone d’Oro è stata vinta dalla coinvolgente bellezza mediterranea di Roberta Trovato di Acireale conquistando il primo posto. L’altra fascia di Miss Pilone d’Oro della seconda classificata è stata assegnata a Gaia Cicciari di Merì, per il suo straordinario fascino.

Non solo, ma l’altra novità di quest’anno è stata la fascia di Miss Baby Pilone d’Oro vinta da Rubina Leuzzo di Reggio Calabria, prima classificata. Grande soddisfazione per la piccola talentuosa reggina è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Bellatrix Maria Nucera, è motivo di orgoglio per noi reggini essere presenti e vincere una fascia cosi’ ambita e prestigiosa.

E la Miss Baby Pilone d’Oro per la seconda posizione è stata consegnata a Carlotta Asero di Nicolosi. Una selezione che ha visto già in tenera età il sapersi distinguersi per bellezza, eleganza e presenza scenica. Un grande evento di successo che ha visto ogni arte e tipo di spettacolo con la città di Reggio Calabria protagonista.