Gregoretti. Salvini: Per rimanere libero pronto a prendere via prigione

Mandatemi a processo, se devo andare in galera lo faccio a testa alta

(DIRE) Roma, 20 Gen. – “Buongiorno dalla splendida Comacchio! ‘Per rimanere liberi bisogna, un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione’. G. Guareschi”. Lo scrive su Facebook e twitter Matteo Salvini che si trova a Comacchio, in provincia di Ferrara.

Nel corso di un comizio Salvini spiega che “oggi per me e’ una giornata un po’ particolare perche’ nel pomeriggio in Giunta al senato decidono se sono un criminale o meno. Io adotto il detto della mia nonna che era emiliana e che mi allevato con il motto ‘male non fare, paura non avere’. E siccome devono essere i delinquenti ad avere paura ad andare a processo, e io non mi ritengo un delinquente, ho chiesto, e ribadisco la richiesta, mandatemi a processo cosi’ almeno processate tutto il popolo italiano perche’ difendere i confini e l’onore del mio Paese e’ un mio dovere. E se devo andare in galera per difendere il mio Paese lo faccio a testa alta”. (Vid/ Dire)