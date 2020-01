Italia. Pesanti diseguaglianze a dirlo il report Oxfam

Dati allarmanti per il nostro Paese arrivano dal report di Oxfam, poco prima vertice annuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. I dati dell”Oxfam (che ha come mission la riduzione della povertà globale) riguardo l’Italia fotografano una situazione sociale più ch allarmente: il 30% dei giovani occupati guadagna meno di 800 euro al mese e il 13% degli under 29 è in uno stato di “povertà lavorativa”. La ricchezza dell’1% degli italiani supera quella del 70% dei rimanenti. Sempre secondo le stime dell’Ofam, le donne lavoratrici senza figli sono il 72,2%. La società italiana si sta economicamente livellando verso il basso.

FMP