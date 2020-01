Dalle 8.45 una squadra di Vigili del Fuoco sta intervenendo in Via Marco Aurelio, per il cedimento della sede stradale a ridosso di un edificio di sei piani con ventiquattro appartamenti. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie residenti nello stabile e due attività commerciali.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63069