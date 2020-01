San Marco Argentano (CS), nelle farmacie della città i “salvadenai della gentilezza”

In provincia di Cosenza, precisamente a San Marco Argentano, nelle due farmacie cittadine, è stata messa in atto un’iniziativa benefica, a favore di coloro che non possono acquistare i farmaci, per motivi economici. Si tratta dei “salvadenai della gentilezza”, all’interno dei quali, la gente potrà lasciare le proprie offerte. E alcuni giorni prima di Pasqua questi verranno aperti e il ricavato trasformato in coupon, che gli assistenti sociali distribuiranno a chi ha difficoltà ad acquistare farmaci.