Sanità. Coronavirus, l’Oms convoca il comitato di emergenza

Riunione domani a Ginevra dopo i casi e i decessi in Cina

(DIRE) Roma, 21 Gen. – Un comitato speciale e’ stato convocato per domani dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) per valutare se il nuovo coronavirus, con i casi e i decessi registrati nei giorni scorsi in Cina, costituisca “un’emergenza pubblica”: lo ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’ente con sede a Ginevra. Secondo il responsabile, al centro dell’incontro ci sara’ l’esame di possibili “raccomandazioni da fare per far fronte all’epidemia”. Il focolaio dei contagi, oltre 200, con almeno quattro decessi, sarebbe stato localizzato nella citta’ di Wuhan. Secondo Zhong Nanshan, capo degli esperti della Commissione sanitaria nazionale ddella Cina, nel sud del Paese si sarebbero gia’ verificati casi di trasmissione da uomo a uomo. L’Oms ha classificato il nuovo coronavirus con la sigla “2019-nCoV”. (Vig/Dire)