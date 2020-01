USA: Al Salbi è nuovo capo dell’Isis

In base alle informazioni diffuse dagli 007 USA, Amir Mohammed Abdul Rahman Al Mawli Al Salbi, uno dei fondatori dell’Isis, sarebbe stato nominato leader dell’IS. La scelta è caduta su di lui dopo l’uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi. Al Salbi famoso alle sue latitudini perr aver guidato la guerra contro la minoranza yazidi è sempre stato in estremo contatto con gli ambiente terroristici dell’Isis ramificati in tutte la perti del mondo. Su cosa comporterà la sua leadership all’interno del sedicente stato islamico non ci sono ancora previsioni.

