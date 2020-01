14enne scappa di casa ritrovato in stazione a Scalea (Cs)

Finisce a lieto fine la disavventura di un 14enne campano che è stato rintracciato alla stazione di Scalea, in provincia di Cosenza, dopo essersi allontanato da casa a causa di una discussione coi genitori. I Carabinieri della stazione calabrese sono stati allertati dai colleghi di Cava de Tirreni (Sa), luogo di provenienza del giovane, lo hanno rintracciato grazie agli spostamenti tracciati dal suo smarthphone. Dopo il ritrovamento, i militari dell’Arma, hanno avvertito la famiglia del ragazzo, ed i genitori sono arrivati in Calabria a riprendersi il figlio in caserma a Scalea come riporta l’Ansa.it

FMP