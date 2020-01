Di Maio si dimette da capo politico dei Cinquestelle

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma oggi pare che la cosa sia quasi ufficiale, Luigi Di Maio, abbandona la leadership del Movimento Cinque Stelle. Pare lo abbia reso noto lo stesso Ministro degli Esteri Italiano durante una riunione con altri ministri pentastellati durata poco più di una trentina di minuti. L’annuncio ufficiale arriverà nel pomeriggio alla presentazione dei facilitatori regionali, al Tempio di Adriano (cit Rainews). In attesa di una nuova scelta sembra che sarà Vito Crimi ad assumere le funzioni di Di Maio all’interno del M5S. Le dimissioni di Luigi Di Maio, pare irrevocabili, da capo politico del Movimento, arrivano in momento molto delicato per i grillini.

FMP