FI: il servizio a Porta a Porta restituisce lustro e dignità ad una nuova classe politica

L’entusiasmo del Centro/Destra di Reggio Calabria può diventare contagioso per l’Italia intera: il servizio di Porta a Porta, che ieri sera è tornato dopo molti anni a Reggio Calabria in vista delle elezioni Regionali, non è soltanto un grande spot per la nostra città con le riprese del Lungomare e le immagini caratteristiche della Calabria identificata con Reggio, ma è anche e soprattutto un chiaro messaggio dell’aria nuova che si respira grazie a Forza Italia che sta trainando la coalizione verso un successo che si preannuncia netto e ampio, preludio dell’altra grande sfida delle elezioni comunali reggine.

Il servizio dalla sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia e dalla Città restituisce lustro e dignità ad una nuova classe politica giovane e brillante, che saprà affrontare le sfide del nuovo decennio con competenza e attenzione non solo a Reggio e in Calabria ma anche – molto presto – al Governo nazionale dove saremo ben lieti di archiviare questa drammatica stagione guidata dall’esecutivo più a sinistra della storia d’Italia.