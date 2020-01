(DIRE) Roma, 22 Gen. – “Non do colpe a Di Maio ma a Grillo che per conservare le poltrone li ha spinti a mettersi con il Pd poi gli elettori dei 5S scappano. Vedrete quanti ex elettori del M5S in Emilia e Calabria li abbandoneranno”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook dalla Calabria. (Tar/ Dire)