Migranti. Proteste nelle isole greche: “Non vogliamo prigioni”

Secondo stime rilanciate da fonti di stampa concordanti, nel campo di accoglienza piu’ grande a Lesbo sono costretti a vivere circa 19mila richiedenti asilo a fronte di una capacita’ di accoglienza di circa 2.840 persone.

Su striscioni mostrati dai dimostranti di fronte al teatro comunale dell’isola si legge “Rivogliamo le nostre isole” o anche “Basta prigioni per esseri umani nel Nord Egeo”. Il governatore regionale, Kostas Moutzouris, ha detto oggi di essere stufo del fatto che le isole siano state trasformate in luoghi “di concentramento e detenzione” per migliaia di persone. (Vig/Dire)