Napoli: Squadra Mobile arresta 30enne e sequestra 4 pistole

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di polizia giudiziaria, con il supporto dei cani antiesplosivo dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via II Traversa Martirano presso l’appartamento di due persone. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione una chiave con la quale sono riusciti ad aprire la porta di una cantinola dove il cane Luke ha fiutato la presenza di una borsa contenente quattro pistole, di cui una con matricola abrasa e 9 cartucce. C.M., 30enne napoletano, è stato arrestato per ricettazione e detenzione abusiva di armi, di cui una clandestina. La moglie, E.F., 27enne napoletana, è stata denunciata per i medesimi reati.

