L’aeromobile antincendio della società canadese Coulson Aviation, è precipitato in Australia. La società è attiva nella salvaguardia del Nuovo Galles del Sud dagli incendi, in particolare l’aeromobile si stava occupando delle montagne a sud-ovest di Sydney, quando vennero persi i contatti con le autorità australiane. Lo schianto ha coinvolto i tre cittadini statunitensi a bordo, come riferisce l’Ansa, tuttavia resta incerta la causa dell’incidente.

