M5S. Costa: Di Maio persona coraggiosa e seria

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “Quando Luigi Di Maio mi ha chiamato, prima delle elezioni del 2018, chiedendomi di fare il ministro dell’Ambiente, esordi’ dicendomi ‘Sergio, come uomo di Stato hai sempre dato tutto per denunciare i problemi, ora sei disposto a dare tutto per trovare le soluzioni?’. Queste parole possono provenire solo da chi mette al primo posto il futuro del Paese”. Lo scrive su Facebook Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. “Reputo Luigi una persona coraggiosa, seria e rispettosa dei ruoli che ricopre e che ha ricoperto- aggiunge-, portando con fierezza il senso dello Stato di cui il Paese oggi ha davvero fame. Il Movimento 5 Stelle sta portando tanti risultati e tanti ne portera’, anche grazie alla sua guida. Oggi inizia un percorso nuovo, non migliore, non peggiore, ma semplicemente nuovo, e sono convinto che sara’ una crescita e che portera’ ad altri ottimi risultati”. Caro Luigi, dice ancora Costa, “buon lavoro alla Farnesina, grazie per tutto, per tutta la freschezza che porti alla politica e per la coraggiosa dedizione che ti rende servitore dello Stato. In bocca al lupo – e viva il lupo – a Vito Crimi per la grande responsabilita’ che ora ha tra le mani e sono convinto la onorera’ alla grande. #AvantiCosi'”. (Vid/ Dire)