Il 23 Gennaio alle 11.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti nel comune di Cardano al Campo per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate e nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

