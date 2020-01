Africa. Lago Ciad: dall’UE 26 milioni in aiuti di emergenza

(SIR-DIRE) Bruxelles, 24 Gen. – In visita in Nigeria, il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic ha annunciato un primo pacchetto di aiuti di emergenza per 26,5 milioni di euro destinati alla regione del Lago Ciad. “Oggi ho visto in prima persona la sofferenza che il conflitto ha portato alla vita delle persone e quanto sia fondamentale l’aiuto umanitario per la sopravvivenza delle persone”, ha detto il commissario. È necessario pero’ “che le organizzazioni umanitarie possano raggiungere tutte le persone bisognose, senza restrizioni, anche nelle aree sotto l’influenza di gruppi armati”.

Da Lenarcic l’incoraggiamento a tutti gli Stati e alle parti in conflitto “di rispettare l’obbligo di consentire e facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli di aiuti umanitari”. È urgente inoltre cercare “una strategia globale nella regione, con negoziati politici oltre che affrontando le cause profonde del conflitto”. Gli aiuti Ue serviranno per derrate alimentari, accesso ad acqua pulita e strutture igienico-sanitarie, alloggi, assistenza sanitaria di base e l’educazione per i bambini coinvolti in questo conflitto. Dal 2014 sono 830 i milioni di euro che l’Ue ha fornito alla Nigeria. Nella sua visita il commissario Lenarcic ha incontrato diverse autorita’ governative in Nigeria. (www.agensir.it) (Vig/Dire)