Capitano Ultimo. Sospesa decisione Tar, rimane la scorta almeno sino alla decisione collegiale

Confermata dal Consiglio di Stato la scorta, in gergo tecnico tutela su auto non protetta, al colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, meglio conosciuto come il Capitano Ultimo del ROS che arrestò Totò Riina. E’ stata quindi sospesa la decisione del Tar del Lazio, che aveva respinto la richiesta di ” Ultimo” di sospendere il provvedimento che gli toglieva il servizio di scorta, voluto dal ministero dell’Interno. La discussione in Camera di Consiglio è fissata per il 20 Febbraio 2020 in vista delle decisione definitiva collegiale sulla scorta ad Ultimo

