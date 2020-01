Genova, insolito intervento dei VdF

Ci sono competenze che i Vigili del Fuoco imparano all’interno del Corpo Nazionale e ce ne sono altre che ogni Vigile del Fuoco porta dalla sua esperienza di vita. Oggi una squadra Vigili del Fuoco è intervenuta a Genova Sampierdarena per il soccorso di una donna che ha partorito in casa e il personale sanitario necessitava di poter entrare nell’appartamento. Durante l’evento la figlia più grande della giovane partoriente ha avuto bisogno di essere accudita e la versatilità dei Vigili del Fuoco si è dimostrata anche in questa circostanza.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63148