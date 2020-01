Milano: patentino obbligatorio per razze pericolose

Per i possessori di razze di cani potenzialmente pericolose, perché selezionate nel corso del tempo dall’uomo per essere tali, a Milano è obbligatorio avere un patentino per aiutare nella gestione dell’animale. Il corso si svolgerà all’Ats e ha durata di soli tre giorni, sufficienti per aiutare i padroni di tali razze nella gestione e comprensione del proprio animale da compagnia. Il corso ha lo scopo di rendere più sicuri i padroni e i cittadini nell’approccio con l’animale. Le razze di cane più a rischio sono: American Bulldog, cane da pastore del Caucaso, Dogo argentino, Pit Bull, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Cane Corso, ma qualunque cittadino in possesso di un cane che non riesce a gestire può avvalersi del corso per aiutare se stesso e l’animale a entrare in sintonia e a non essere un potenziale pericolo.

