Pordenone, incendio deposito vernici e solventi

Nella notte del 23 gennaio, sei squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, integrate da altre due provenienti dal comando di Treviso, hanno operato per lo spegnimento di un violento incendio che ha interessato un deposito di vernici e solventi al servizio di una ditta ubicata nella zona industriale di Brugnera.La Sala operativa dei Vigili del Fuoco, è stata attivata alle 22.35 e subito ha disposto l’invio degli operatori che, accorsi sul posto, hanno gradualmente contenuto le fiamme che interessavano circa 400 mq di una struttura esterna. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso, non solo ad avere ragione delle fiamme, ma anche a contenere l’interessamento delle strutture vicine a causa del forte irraggiamento determinato dalle alte temperature raggiunte Le operazioni sono proseguite tutta la giornata successiva con lo spegnimento di piccoli focolai verso i quali gli operatori hanno utilizzato anche una terna impiegata per rimuovere parti del deposito crollate.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63142