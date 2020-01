Roma. Cero votivo innesca incendio in appartamento a Prati Fiscali

Non risultano feriti o intossicati

(DIRE) Roma, 24 Gen. – Un incendio nato da un cero votivo. Fiamme questa mattina alle 7.30 circa in un appartamento al quinto piano in via dei Prati fiscali 271. Ad innescare l’incendio un’esplosione causata da una candela religiosa che ha dato fuoco alla struttura di legno del balcone al quarto piano. Poi l’esplosione che ha propagato il rogo. L’intera palazzina e’ stata evacuata. I residenti sono potuti rientrare nelle loro case solo al termine dell’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Inagibile l’appartamento in cui si e’ sviluppato il rogo. Non risultano esserci feriti o intossicati. sul posto la Polizia del commissariato Fidene di Roma. (Ago/ Dire)