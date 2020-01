Arezzo. Ladro pakistano arrestato 2 volte nell’arco di 24 ore

Piccolo record di cui non andare assolutamente fiero quello di R.A., un cittadino pakistano di 30 anni, che nell’arco di 24 ore è stato arrestato due volte perché sorpreso a rubare capi di abbigliamento nei negozi del centro di Arezzo. Ieri mattina, appena scarcerato per il furto commesso il giorno precedente, ha pensato bene di ripetere un colpo nell’esercizio commerciale “OVS” di Piazza San Jacopo, impossessandosi di una sciarpa e un giaccone, a cui aveva staccato le placche antitaccheggio. Ma il responsabile del negozio si è accorto del furto ed è riuscito a fermare il ladro, poi arrestato dall’equipaggio della Volante aretina nel frattempo sopraggiunta sul posto. Visti i numerosi precedenti, per R.A. la Questura ha chiesto il Nulla Osta per la sua espulsione dal territorio nazionale, e durante il processo con rito per direttissima l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e concesso il nulla osta per l’espulsione.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/10985e2c2444856b3900054093