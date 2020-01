Coronavirus, Burioni: “Possibile diffusione da pazienti senza sintomi”

“La misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia”

Roma – “La notizia che ritengo essere la più brutta di tutte” sul coronavirus “arriva da un articolo pubblicato ieri su TheLancet. Ma proprio brutta. Sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il coronavirus”. Lo dice il virologo Roberto Burioni sul blog Medicalfatcts. “Il che significa – aggiunge- che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto”. Burioni si raccomanda che cessino gli allarmi e che la stampa “la smetta di generare il panico ogni volta che un cittadino di origine asiatica ha la febbre. È il periodo dell’influenza ed è normale che accada. Vi prego, giornalisti: aspettate la conferma delle notizie, prima di diffonderle. Il virus della disinformazione e della paura è molto pericoloso”.

