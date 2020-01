Messina. Arrestato 27enne: Resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate

Un messinese di 27 anni è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. L’uomo, con pregiudizi di polizia, si è reso responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I fatti risalgono a stanotte, intorno alle 02.30, lungo il viale Giostra, dove gli agenti hanno notato uno scooter con a bordo due soggetti di cui uno senza casco. Intimato loro l’Alt, i due invece di fermarsi, con una manovra repentina invertivano il senso di marcia e si davano alla fuga. Dopo un breve inseguimento, venivano raggiunti e bloccati. A seguito degli accertamenti esperiti, il conducente risultava sprovvisto della patente di guida e il mezzo privo di assicurazione. Durante il controllo, il passeggero, in evidente stato di ebbrezza, con atteggiamenti oltraggiosi iniziava ad insultare i poliziotti e, minacciandoli, opponeva resistenza al fine di evitare di essere identificato. Invitato più volte ad assumere un comportamento più rispettoso, lo stesso si scagliava contro un operatore di Polizia, spintonandolo e strattonandolo violentemente fino a sbattere contro un’autovettura in sosta che veniva danneggiata nel parabrezza, procurando inoltre all’agente lesioni successivamente giudicate guaribili in 4 giorni. Con difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

