San Marino Tour Service ricerca varie figure professionali in Italia e all’estero

San Marino Tour Service ricerca varie figure professionali da inserire nel proprio Staff organizzativo. I profili richiesti sono i seguenti:

Group Leader animatore/accompagnatore. I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, conoscenza lingua inglese per l’estero.

Medici e infermieri iscritti all’Albo Professionale per strutture in Italia

Medici iscritti all’Albo Professionale per strutture all’estero, conoscenza lingua inglese livello B1.

Animatori sportivi laureati in Scienze Motorie per strutture in Italia