Elezioni Regionali: aggiornamento affluenza 59,31% in Emilia Romagna, 35,03% in Calabria

Alle 19.00 di oggi, a 4 ore dalla chiusura dei seggi, hanno espresso la loro preferenza in Calabria ed in Emilia Romagna il 51,23% degli aventi diritto, un dato che se confrontato con le precedenti elezioni fa registrare un netto aumento (32,39%). In Calabria la percentuale è del 35,03% un lieve aumento rispetto alle precedenti elezioni (34,35%). In Emilia Romagna invece la percentuale è del 59,31% un notevole aumento rispetto alle precedenti elezioni (31,37%).

I dati in aggiornamento continuo sono consultabili sul sito del ministero dedicato