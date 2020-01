Usa, muore in un incidente con l’elicottero Kobe Bryant

In California, nella contea di Los Angeles, località di Calabasas, in un incidente di elicottero è morto Kobe Bryant. A riferirlo è il sito TMZ, come riporta rainews.it. Bryant, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota quando si è verificato un incendio a bordo. Sembra che nessun passeggero si sia salvato. Le autorità stanno indagano sulle cause che hanno provocato l’incidente. Bryant lascia la moglie Vanessa e le quattro figlie di cui la più piccola è nata a giugno.