Al via il XXX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2020

Con l’invio del bando di concorso alle scuole avvenuto nei giorni scorsi si è ufficialmente aperto il XXX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti. Il Concorso lanciato da CNA Federmoda che vide l’esordio nel 1991 si conferma come punto di riferimento per i giovani delle scuole italiane per esprimere la loro creatività ed entrare in contatto con il mondo delle imprese del settore moda.

Tante sono oggi le presenze nel panorama moda nazionale, ma anche internazionale, che hanno avviato la loro esperienza nel settore dopo la partecipazione al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di CNA Federmoda.

L’edizione 2020 dell’iniziativa di CNA Federmoda conferma la collaborazione con ALTAROMA e con TheOneMilano e stringe una partnership con ARTISTAR JEWELS.

La 30° edizione del Concorso si articolerà su 7 sezioni di prodotto e la fase finale della manifestazione si svolgerà nel prossimo mese di luglio a Roma nell’ambito di ALTAROMA. La fase finale del Concorso rappresenta una importante vetrina per le nuove promesse del settore, un momento che vedrà come consuetudine gli studenti selezionati, impegnati in una serie di workshop ed eventi, con la presenza di professionisti in veste di docenti. Sarà possibile candidarsi fino al 3 aprile 2020, i documenti sono reperibili su www.cna.it.

Una Commissione Tecnica, che vanta tra i membri autorevoli rappresentanti dell’imprenditoria e dello stilismo, selezionerà i lavori presentati per scegliere i giovani finalisti che prenderanno parte alla fase conclusiva. Il Concorso si avvale della collaborazione di importanti operatori del settore tra i quali Lectra, Max Mara, IACDE Italia, Forza Giovane, Freudenberg, Macpi, AIP.

Il Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti si inserisce nella più ampia piattaforma di RMI – Ricerca Moda Innovazione attraverso la quale CNA Federmoda intende confermare e ribadire il proprio impegno nel rispondere con una serie di eventi alle esigenze del comparto moda, proponendo alle imprese la creatività di giovani emergenti nel design e offrendo nel contempo a questi l’opportunità di affermarsi e iniziare un loro percorso professionale. Un connubio virtuoso di interessi che favorisce la ricerca e l’innovazione nello stile e nella produzione anche attraverso una fitta rete di relazioni internazionali che vanno dal Perù alla Tunisia, dal Mozambico al Giappone, dalla Mongolia agli EAU solo per citarne alcune.

CNA Federmoda